在波兰，56%的受访者负面评价了向前司法部副部长、法律与公正党（PiS）议员马尔钦·罗曼诺夫斯基发放保护信的决定。根据IBRiS为《Rzeczpospolita》报进行的一项民调，29%的受访者对华沙地区法院的决定给予正面评价，Interia对此进行了报道。

民调结果

40.5%的调查参与者选择“明确负面”，另有15.5%选择“较为负面”。10.1%的受访者称该决定“较为正面”，18.9%称其“明确正面”。另有15%尚未确定答案。

在执政阵营的支持者中，85%的受访者对该保护信作出了批评性评价。在反对派支持者中，35%表达了这一看法。法院决定获得的最大支持出现在30至39岁年龄组：45%表示支持，36%予以批评。批评者比例最高的是50至59岁人群，达到70%。

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检察机关对法院决定提出上诉

9月30日，华沙地区法院裁定向罗曼诺夫斯基发放保护信，并撤销了对其临时逮捕的决定。法院解释称，这名政治人物返回该国将有利于调查和司法程序。10月初，检察机关对这一决定提出申诉。

罗曼诺夫斯基是针对正义基金可能存在违规行为的调查中的嫌疑人之一。8月，他向华沙地区法院提交了发放保护信的申请。文件和信封显示，该申请从摩尔多瓦分离主义的德涅斯特河沿岸地区蒂拉斯波尔寄出。有关这名政治人物确实在那里停留的信息尚未得到证实。

IBRiS于2026年10月2日至3日采用CATI方法，对1072名受访者进行了调查。

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