2026年11月6日——纪念因人类之手而丧生的动物的国际纪念日

每年11月6日是“国际纪念因人类之手而死亡的动物日”。这一天是为了纪念那些因虐待、狩猎、人类疏忽、环境污染及其他危险行为而受害的动物。 这一天提醒人们，人类对其他生命负有责任，不仅应利用自然资源，更应保护它们。

“因人类之手而丧生的动物国际纪念日”定于11月6日。该纪念日由致力于动物保护的组织发起设立。 这是一个非正式的纪念日，而非由联合国宣布的节日。其主要目的是引起人们对因人类行为而死亡的动物的关注，并提醒人们必须以人道的方式对待一切生命。

关于这一纪念日确切的起源及其具体创始人的姓名，权威来源中尚无充分佐证。 但其理念不言而喻：人们不仅应铭记那些与自己生活在一起、成为家庭宠物的动物，还应铭记那些因人类的残忍或不负责任而丧生的野生动物。

这一天是献给各类动物的——无论是家养的、流浪的还是野生的。人们缅怀那些因遭受虐待而死亡、被主人遗弃或因人类疏忽而受害的动物。 特别值得关注的是那些因偷猎、非法贸易、自然栖息地破坏及环境污染而受害的动物。重要的是，这一天不仅仅是为了哀悼。 它还呼吁改变人们对待动物的态度，支持动物收容所、自然保护组织以及有助于防止虐待动物的倡议。毕竟，只有当对逝去生命的纪念能激励人们采取行动、防止新的悲剧发生时，这种纪念才具有意义。

动物死亡的原因

虐待仍是导致动物死亡的最常见原因之一。宠物可能会遭到殴打、被剥夺食物和饮水、被关在不适宜的环境中，或者干脆被扔到街上。 流浪动物往往被迫自行寻找食物和栖身之所。它们会生病、受伤、被车撞到，且常常在无人救助的情况下死去。

另一个问题是宠物主人对宠物的不负责任态度。人们在养宠物时，往往没有意识到这将是一项长达数年的责任。当宠物生病、年老或需要更多关注时，一些主人便会弃养。 结果，收容所人满为患，部分被遗弃的猫狗流落街头。并非所有流浪动物都能找到新家，因此许多动物的命运最终以悲剧收场。

另一个原因是偷猎和非法交易野生动物。为了获取皮毛、皮革、犄角、象牙，或是出售珍稀物种，人们猎杀动物并破坏其种群。 有些野生动物被捕获，用于圈养或娱乐产业。此类行为不仅会导致个别动物死亡，甚至可能导致整个物种的灭绝。

动物还因自然栖息地的破坏而死亡。砍伐森林、土地开发、水体排干以及河流污染，剥夺了它们生活、觅食和繁殖的场所。 当自然栖息地消失或不再适宜生存时，动物被迫寻找新的栖息地。这往往导致与人类发生冲突、食物短缺以及死亡。

环境污染同样构成威胁。塑料、化学物质、石油产品及其他废弃物会渗入水体和土壤。海洋动物可能会被塑料渔网缠住，或误将垃圾当作食物吞下。 鸟类也常因人类遗留的鱼线、鱼钩及其他物品而丧生。即使是自然界中的普通垃圾，对小型动物来说也可能成为致命的陷阱。

动物——战争与人类冲突的受害者

值此之际，我们更应特别缅怀那些在战争中丧生的动物。爆炸、火灾、炮击以及房屋倒塌不仅夺走人的生命。 在战斗中，宠物、牲畜、鸟类和野生动物都会丧生。其中一部分失去了主人、饮水和食物，而另一些则无法逃离持续遭受炮击的地区。

战争也摧毁着自然栖息地。森林大火、布满地雷的田野、受污染的水体以及受损的生态系统，都使动物失去了惯常的栖息地。 野生动物可能会被弹片或爆炸物炸伤。由于地雷的威胁，救援人员和志愿者并不总能进入受灾地区为它们提供帮助。

自俄罗斯发动全面入侵以来，这一问题在乌克兰尤为突出。动物们正从前线附近的社区被疏散，从受损的房屋和被遗弃的农场中被救出。 志愿者和收容所工作人员将猫狗运往更安全的地方，为它们寻找临时住所和新主人。与此同时，许多动物仍滞留在危险区域，或在撤离过程中失踪。

战争对动物的影响不会随着战斗的结束而终结。即使在领土被解放后，地雷、未爆炸弹药以及水体和土壤污染仍构成威胁。 动物可能会意外接触到爆炸物，或因环境中的有害物质而受到伤害。因此，对它们的救助应成为受灾地区整体重建工作的一部分。

为何要铭记逝去的动物

动物对人类的依赖程度远比人们想象的要深。宠物信任自己的主人，无法在城市或村庄中独立保障自身安全。 野生动物则依赖于自然环境的状况，而这种环境可能被人类保护，也可能被人类破坏。因此，对它们生命的责任绝不仅限于照顾自己的猫或狗。

保护动物对于维护自然平衡也至关重要。每个物种在生态系统中都发挥着独特的作用：有的动物为植物授粉，有的传播种子，有的控制昆虫数量，还有的维持着自然平衡。 即使只有一个物种消失，也会影响该链条中的其他环节。如果这种损失变得大规模，整个生态系统都会受到影响。

法律法规也发挥着重要作用。许多国家都禁止虐待动物，违规者将承担法律责任。乌克兰也颁布了《保护动物免受虐待法》。 该法规定了饲养动物的规则，禁止残忍的对待方式，并规定了违反规定的责任。然而，如果人们不举报暴力事件，也不遵守人道对待动物的规则，仅靠法律本身是不够的。

如何纪念这一天

“纪念死于人类之手的动物国际日”没有强制性的仪式或既定的传统。 在不同国家，动物保护组织、志愿者、收容所及有爱心的公民都可能参与其中。他们开展宣传活动，讲述因人类行为而遭受苦难的动物故事，并呼吁人们不要对残忍行为漠不关心。

纪念这一日子的方式之一是支持流浪动物收容所。这可以是提供食物、药品、护理用品，或是给予经济支持。 一些组织会举办开放日活动，让人们认识那些正在寻找新家的动物，并宣传如何负责任地对待宠物。

此外，这一天还会广泛传播关于偷猎、非法动物交易以及自然栖息地破坏等问题的信息。 学校和公共场所可举办主题课程、讲座及交流活动。其目的是向儿童和成人阐明：为何不能虐待动物、将它们弃之不顾或破坏它们的栖息地。

即使不举办大型活动，也可以参与这一纪念日。例如，帮助流浪动物找到主人，支持信誉良好的志愿者组织，或者向相关部门举报虐待动物的行为。 同时，切勿让自己陷入危险：不要擅自进入布雷区域，也不要在没有专家协助的情况下试图营救野生动物。

“纪念因人类之手而丧生的动物国际日”提醒我们一个简单的道理：动物无法用语言求助，但这并不意味着它们的生命价值就因此降低。 人类的残忍与冷漠往往是导致它们死亡的原因。因此，纪念那些已逝之生的最佳方式，就是以更负责任的态度对待今天与我们共同生活的动物。

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