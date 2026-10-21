在波兰，IBRiS为《Rzeczpospolita》报进行的一项调查显示，66.5%的受访者表示，美国总统唐纳德·特朗普的政策不符合国家利益。Interia报道。在对美国总统行为影响作出负面评价的人中，36.9%回答“绝对不是”，29.6%选择“可能不是”。

19.4%的受访者对特朗普针对波兰的政策作出了积极评价。其中，4.4%确信该政策服务于国家，另有15%倾向于这一观点。14.1%的受访者尚未决定答案。

各党派选民的评价

《Rzeczpospolita》指出，在2023年选举中投票支持各政党的选民群体中，没有任何一个群体多数人支持特朗普的行动。在现任执政联盟——公民联盟、左翼、波兰人民党和Polska 2050——的选民中，87.2%给出负面评价，4.5%给出正面评价。

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在反对党——法律与公正党、Razem、Konfederacja和Konfederacja Korony Polskiej——的支持者中，意见更加分歧。不过，负面评价仍占多数：49%的受访者作出负面评价，而36.3%对美国总统的政策作出正面评价。

纳夫罗茨基和布劳恩的支持者

按最近一次总统选举中的投票情况划分，只有卡罗尔·纳夫罗茨基和格热戈日·布劳恩的支持者中，正面评价占多数。对特朗普政策支持率最高的是布劳恩的选民，为53%。在纳夫罗茨基的选民群体中，负面评价的比例最低，为37%。

与此同时，85%的斯瓦沃米尔·门岑支持者对特朗普的行动作出负面评价。在阿德里安·赞德贝格和马格达莱娜·别亚特的选民中，对美国总统政策的支持接近于零；在拉法乌·恰斯科夫斯基和希蒙·霍乌夫尼亚的支持者中，负面评价也占多数。该调查于2026年10月16日至17日进行，样本为1068人。

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