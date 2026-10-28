Eaton山火致700万洛杉矶居民接触铅污染——ScienceAlert

据ScienceAlert报道，援引《科学进展》期刊的一项研究，美国洛杉矶约700万居民于2025年1月9日因Eaton山火产生的烟雾，接触到超过每立方米空气50纳克的铅浓度。这大约是观测区域通常大气铅水平的80倍。

污染测量

2025年1月7日，圣安娜风将火焰从伊顿峡谷蔓延至阿尔塔迪纳。该地区有超过9000座建筑物，以及车辆和电子设备被烧毁。位于火灾源头以南皮科里维拉的加州理工学院空气成分监测站实时记录了污染情况。

火灾最初两天的空气质量最差。洛杉矶东部和圣盖博谷的居民接触到最高的铅日均浓度。在正常条件下，皮科里维拉的铅日均浓度为每立方米0.6纳克。

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与自然火灾的差异

除铅外，烟雾中还发现了高浓度的氯、溴、锌、铜和砷。研究作者指出，城市建成区火灾的排放物化学成分不同于主要波及森林或草地的火灾：燃烧的是住宅、交通工具和基础设施。

研究人员将这些数据与2024年发生在里弗赛德、几乎完全位于植被覆盖地区的一场火灾进行了比较。Eaton烟雾中的铅浓度高出50倍，氯和溴高出7倍，锌高出4倍，铜和砷高出3倍。

科学家推测，排放物尤其有毒的成分可能与阿尔塔迪纳许多房屋建于20世纪上半叶有关，当时含铅涂料和溴化阻燃剂被广泛使用。这种短期但强烈暴露对健康的后果目前尚不清楚。研究人员还呼吁开展流行病学研究，特别是针对儿童和其他脆弱群体的研究。

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