美国陆军表示，其97%的军人已完成强制性的计算机认知健康评估。该测试旨在追踪爆炸冲击波暴露的影响，并在军人服役期间监测其脑部健康状况，Defense News报道。

测试检查什么

Neurocognitive Assessment Tool是一种计算机工具，用于评估注意力、专注力、反应速度、记忆力、信息处理速度和决策能力。陆军于2024年开始进行此类评估，此前有报道称，定期武器训练可能影响大脑，包括导致创伤性脑损伤。

处于高风险岗位的现役军人、国民警卫队人员和预备役人员从入伍后不久开始每年接受一次测试。这一群体包括作战工兵、爆炸物处理专家以及操作重型武器系统的军人。其他士兵必须每三年接受一次评估。

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服役期间的监测

医疗人员利用结果观察军人在整个职业生涯中的认知状况，并识别重大变化，包括可能的脑损伤。美国陆军设施、能源与环境助理部长乔丹·吉利斯表示，基线测试结果能够追踪反应速度和记忆力的变化，并在必要时协助治疗。

陆军还计划发布一项有关该工具及更广泛的过压控制计划的指令。该计划包括危险评估、暴露记录、降低风险、认知监测、信息记录、疾病和伤害报告以及培训。

美国政府问责局9月表示，国防部在进行基线认知评估方面面临人员和技术短缺。4月，五角大楼宣布启动为期一年的试点项目，测试一种以应用程序形式推出的新工具，旨在减少资源需求并改善暴露追踪。

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