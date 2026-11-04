在美国，据Decision Desk HQ预测，民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德将在密歇根州参议员选举中获胜。他在争夺即将离任的民主党参议员加里·彼得斯席位的竞争中领先共和党人迈克·罗杰斯。正如The Hill报道，埃尔-赛义德可能成为首位当选国会参议院的美国穆斯林。

截至周三上午，在已统计52%选票的情况下，埃尔-赛义德获得略高于50%的选票，而罗杰斯获得超过47%。密歇根州是唐纳德·特朗普在2024年总统选举中以微弱优势获胜的州。

竞选进程

埃尔-赛义德是一名医生，曾领导底特律和韦恩县的卫生部门。他的进步派竞选活动聚焦于医疗保健和密歇根州居民的生活成本。竞选期间还围绕以色列和加沙战争展开讨论，这名候选人也因其穆斯林信仰而遭到攻击。

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前国会议员罗杰斯获得了特朗普总统的支持。他试图将对手描绘成激进分子，并指控其与穆斯林兄弟会——一个伊斯兰主义组织——存在关联。埃尔-赛义德否认了这些指控。

史蒂文斯支持罗杰斯

投票前几天，民主党人海莉·史蒂文斯出人意料地支持了罗杰斯。她在夏季的民主党初选中输给了埃尔-赛义德。这一决定引发民主党人批评，史蒂文斯的部分工作人员辞职。她解释称，支持埃尔-赛义德的对手是因为对“仇恨”的回应，以及该候选人与左翼政治主播哈桑·派克的关联。

史蒂文斯发表声明后，埃尔-赛义德的竞选团队称在四小时内筹集了120万美元。他还获得了前总统贝拉克·奥巴马、前副总统卡玛拉·哈里斯及其他有影响力的民主党人的支持。

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