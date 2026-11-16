Acura将在美国推出700辆2027款Integra Type S Heritage Edition，车身采用专属的Blazing Phoenix Yellow黄色涂装。该限量版致敬于20世纪90年代末在美国市场销售的DC2代Acura Integra Type R，Motor1报道。

Heritage Edition于11月14日在加利福尼亚州圣安娜举行的Super Street After Dark活动上首次亮相。这些车辆预计将于12月抵达Acura经销商处，同时上市的还有经过更新的2027款标准版Integra Type S。

价格与技术参数

Acura Integra Type S Heritage Edition起售价为58,295美元，包含运费。这比普通版Integra Type S高出2,300美元，后者含运费售价为55,995美元。

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该特别版未计划进行技术改动。所有2027款Integra Type S均搭载2.0升四缸涡轮增压发动机，最大功率320马力，扭矩310磅英尺。动力通过六速手动变速箱传递至前轮；该车型不提供自动变速箱。

特别版细节

Heritage Edition的关键特点是Blazing Phoenix Yellow车色，2027款其他Integra版本无法选择该颜色。该车还配备钛合金换挡杆头、带铜色饰面的19英寸十辐轮毂以及黑色Type S徽标。

标准版Integra Type S也进行了更新：配备亮黑色轮毂、黑色后视镜外壳和黄色制动卡钳。Integra Type S在俄亥俄州马里斯维尔生产，K20C发动机则由本田位于俄亥俄州安娜的工厂供应。

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