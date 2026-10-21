美国社会保障局表示，已更正社会保障号码数据库中的数百万条记录，其中包括公民身份信息和死亡日期。据《国会山报》报道，该机构更新了约2500万条缺少公民身份信息的记录。

核查公民身份数据

为更新这些记录，该机构尤其使用了SAVE系统——美国国土安全部一项旨在确定是否有资格参与某些联邦项目的服务。社会保障局还表示，正在更正另外850万条公民身份状态不准确的记录。

该机构表示，自总统唐纳德·特朗普政府上任以来，其已更正了近15%的所有有效社会保障号码。社会保障局局长弗兰克·比西尼亚诺表示，该数据库的准确性对于妥善提供政府服务以及防止联邦项目中的欺诈至关重要。

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死亡数据

此外，该机构还在记录中添加了1700万个死亡日期。为此，其使用了社会保障局的内部系统以及美国国务院的数据。比西尼亚诺称，这项工作是首个如此大规模、旨在确保社会保障号码系统记录完整性的举措。

在特朗普总统指示国土安全部为选举官员提供核查选民公民身份的资源后，SAVE受到了更广泛的关注。此前，一名联邦法官阻止了一项命令，该命令要求各州向国土安全部提交选民名单，以便借助这项技术识别名单中的非美国公民，但法院的裁决并未取消该服务本身的运作。

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