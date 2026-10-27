在美国，总统唐纳德·特朗普政府提议，大学每提交一份外国学生的选择性实习培训（OPT）项目申请，需缴纳7万美元。该项目允许来自其他国家的学生在学习期间或完成学业后获得与其专业相关的临时工作经验。美国教育界人士认为，这项新费用可能会阻碍外国申请者赴美学习，Channel NewsAsia报道。

大学的新费用

目前，学生提交OPT申请需支付520美元。根据拟议规则，大学将必须为每名学生的申请支付7万美元，并为申请延期支付3万美元。教育专家认为，教育机构可能会将这些成本转嫁给学生。

现行OPT模式自1992年起实施。外国学生在完成学业后最多可从事本专业工作一年，而部分STEM领域——科学、技术、工程和数学——的毕业生可再获得两年的许可。

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对教育和经济的风险

每年有超过100万名外国学生进入美国高等教育机构。根据国际教育协会NAFSA的数据，在2024—2025学年，他们为美国经济贡献了429亿美元，并支撑了超过35.5万个就业岗位。

2025年秋季，新入学外国学生人数下降了17%，是自COVID-19疫情开始以来最大幅度的下降。据估计，这使美国各地的大学城损失超过10亿美元。教育界代表还警告称，这可能对研究、创新以及美国的国际影响力产生负面影响。

公众咨询

有关拟议收费的公众咨询将持续至11月9日。大学、教育组织和其他相关方可以提交意见。如果这些规则获得批准，高等教育机构联合会或商业协会可能会就此提起诉讼。

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