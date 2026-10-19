特朗普政府考虑减少FEMA的集中化管理——The Hill

在美国，总统唐纳德·特朗普的政府正在考虑调整联邦紧急事务管理局（FEMA）的工作，包括减少华盛顿的集中化管理，并加强各州、区域办公室和一线工作人员的作用。The Hill援引该机构的两份备忘录报道了这一消息。

FEMA局长卡梅伦·汉密尔顿上周发布的一份文件称，该机构应减少在美国首都不必要的集中化管理。该备忘录没有说明为此计划采取哪些具体措施，但指出，FEMA的区域和现场团队，以及州和地方政府官员，可在授予的权限范围内迅速作出决定。

办公室和项目可能发生的变化

该媒体查阅的另一份10月6日备忘录提议逐步停止部分FEMA办公室的运作，并重组其他办公室。这份文件由代理副局长乔纳森·迈尔斯、副局长戴夫·阿诺德和首席财务官保罗·贾德森提交给汉密尔顿。目前尚不清楚该文件是否会被实施。

拟议措施包括停止与韧性领域相关部门的运作：Office of Business Management、Office of Resilience Strategy and Resilience Analysis以及Planning and Information Directorate。文件作者还提议调动Office of National Continuity项目的所有员工，以便将国家安全问题纳入该机构的工作。

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此外，备忘录规定，可将灾害风险降低援助项目的员工调往支持一个新的减灾拨款部门。文件还提议整合国家洪水保险计划的职能。

灾害资金筹措方式

特朗普政府此前曾多次表示，各州应对灾害准备和应对承担更多责任，而联邦政府应承担更小比例的费用。今年早些时候，政府发布建议，涉及审查FEMA人员规模、向州、地方和部落当局移交更多责任、将洪水保险私有化，以及提高宣布重大灾害的门槛。

与此同时，该机构的人员规模正在缩减。根据美国政府问责局的数据，2025财年有超过4300名员工离开FEMA，比2024年多一倍以上。截至2026财年5月，又有2500名员工离开该机构。

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