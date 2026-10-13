沙特阿拉伯利雅得的哈立德国王国际机场在一系列导弹袭击后暂停运营至10月17日午夜。周六的袭击造成13人死亡、另有300多人受伤。周日的另一次打击造成1人死亡。

针对机场的袭击

据《The National》报道，也门胡塞武装周一继续袭击沙特阿拉伯。沙特阿拉伯领导的联军表示，其拦截并摧毁了一枚射向利雅得的导弹。在此之前，沙特首都发布了警报，随后传出三声爆炸。

沙特阿拉伯民航总局还报告称，周日晚间达曼的法赫德国王国际机场遭到袭击。目前正在评估当地的受损程度。自上周以来，针对利雅得和艾卜哈机场的袭击已造成至少20人死亡。

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航班取消与也门战斗

由于安全威胁，航空公司调整了飞往利雅得的航班时刻表。阿提哈德航空取消了阿布扎比与沙特首都之间截至10月19日的所有航班，迪拜航空则取消至10月14日。阿联酋航空和阿拉伯航空的航班也发生了调整。

与此同时，在也门西南部城市塔伊兹郊区，得到沙特阿拉伯领导的联军支持的政府军与胡塞武装交战。一名军方发言人表示，空袭阻止了胡塞武装向该市调派增援部队。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐在与沙特同行费萨尔·本·法尔汉王子的通话中表示，德黑兰准备协助启动沙特阿拉伯与胡塞武装之间的谈判，以寻求政治解决方案。

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