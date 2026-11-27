基希讷乌国际机场将于2026年12月1日起开始推行“静音机场”（Silent Airport）理念，逐步取消航站楼内的常规语音广播。 此项创新旨在降低噪音，让乘客的候机体验更加舒适。

在第一阶段，将停止播放关于航班值机开始和结束以及飞机抵达的自动广播。同时，关于登机、登机口号码、安全及紧急情况的广播仍将保留。

乘客可通过航站楼内的电子显示屏、机场官网上的在线航班信息屏，以及适用于iOS和Android系统的免费应用程序Your Accessible Flight查看航班信息。机场管理方建议乘客定期核对航班状态和登机口号，尤其是在通过安检之后。 准时抵达登机口是乘客自身的责任。

为改善旅客信息服务，航站楼内将安装64台新的数字显示屏。目前，机场每天播放多达344条语音广播。全球已有超过150个机场采用了类似的做法。

此外，计划于12月启动客运航站楼扩建工程。工程将持续19个月，旨在扩大候机区、值机区及安检区。

消息来源：基希讷乌机场管理处。

基希讷乌机场在接到可能存在炸弹威胁的报告后已恢复运营。专业部门对场馆进行了排查，但未发现爆炸物或其他可疑物品。炸弹威胁报告未得到证实。

基希讷乌国际机场已开通免费接驳服务，专为乘火车抵达摩尔多瓦、随后计划从基希讷乌乘机离境的旅客提供。 接驳巴士从雷瓦卡车站接载乘客，并直接送至航站楼。该服务目前处于试运行阶段，对于将基希讷乌作为中转站的乌克兰旅客而言，这一服务尤为便利。

自1月18日起，基希讷乌机场在国际航空运输协会（IATA）系统中正式启用新代码RMO。这在该领域尚属首次。

关注我们在