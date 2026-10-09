在美国纽约市大理石山社区，美国移民与海关执法局（ICE）特工打伤了一名与一名5岁儿童同乘汽车的男子。事件发生于10月8日当地时间约16时。Channel NewsAsia报道。

市长和警方的声明

纽约市市长佐赫兰·马姆达尼表示，根据初步信息，特工包围了载有该男子和儿童的汽车，随后开了数枪。他表示，儿童没有受到身体伤害。

纽约市警察局局长杰西卡·蒂施表示，警方在检查儿童状况后，在一名亲属处找到了这名儿童。她表示，受伤男子28岁，并于2023年和2025年两次在纽约被拘留。

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联邦部门的立场

主管ICE的美国国土安全部表示，特工当时正在布朗克斯开展一次有针对性的行动，以拘留一名来自多米尼加共和国的男子；该部门称，此人此前有犯罪定罪记录。该部门表示，事件期间一名ICE官员使用了武器，该男子受伤。

美国国土安全部表示，特工立即向伤者提供了帮助；他仍然活着，目前在当地一家医院。附近一家餐厅工作的目击者佩德罗·阿尔马雷斯称，他听到了枪声，并看到现场有数名身着ICE装备的官员以及三到四辆汽车。

马姆达尼表示，他曾与总统唐纳德·特朗普和国土安全部长马林就释放伤者一事交谈，但这些谈判没有取得结果。市长还要求停止ICE在纽约市的移民执法行动。

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