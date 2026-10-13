法国航空公司法航确认，其正在遵守以色列针对执飞特拉维夫航班的飞行员和乘务员国籍实施的新限制。正如半岛电视台报道，该公司表示，与所有航空承运商一样，它必须遵守其运营航班前往的国家当局制定的入境规定。

据以色列电视台N12报道，10月1日，以色列交通与道路安全部通知外国航空公司，进入以色列领空的航班上的飞行员和乘务员不得拥有与以色列没有外交关系的国家的国籍或双重国籍。据报道，该名单涵盖31个穆斯林人口占多数的国家，包括阿尔及利亚、突尼斯、伊朗、阿曼、沙特阿拉伯、巴基斯坦和尼日尔。

航空公司的回应

法航表示，受特拉维夫航班新规定影响的员工已被告知。据法国媒体Mediapart报道，一份面向飞行员和乘务员的内部备忘录称，不遵守该指令可能导致对公司和员工的制裁。半岛电视台指出，无法独立核实这份文件。

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捷克航空公司Smartwings也确认收到了以色列的指令，并表示该指令目前不影响其运营、机组分配或员工执行往返以色列航班的安排。该公司补充说，将遵守相关主管部门的要求。美国联合航空没有确认是否收到该指令，也没有确认是否改变了机组安排。

可能的法律诉求

巴黎反歧视律师克拉拉·甘丁表示，执行此类要求可能与法国劳动法相冲突。她认为，因员工国籍而将其排除在特定航班之外，可能构成直接歧视，即使这不会影响其薪酬。

与此同时，麦吉尔大学航空法教授文森特·科雷亚指出，国际航空法承认各国对其领空的主权，并允许各国适用有关准许乘客和机组人员入境的规定。他解释说，来自与以色列没有外交关系国家的员工此前已被禁止执飞前往该国的航班，而他认为，新限制主要涉及拥有双重国籍的人士。

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