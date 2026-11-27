11月26日，好莱坞女演员莎拉·保罗森和弗洛伦斯·皮尤参加了在洛杉矶举行的午夜使命（The Midnight Mission）慈善活动。 在感恩节当天，她们化身志愿者，协助向生活困境中的人们分发食物。

这两位名人是在该组织于斯基德罗区举办的传统节日活动中被发现的。两位女演员与其他志愿者一起，向无家可归者及需要帮助的人分发食物。

今年，慈善晚宴邀请了近2000人参加。主办方不仅为来宾准备了传统的感恩节美食，还安排了音乐表演。

这并非莎拉·保罗森首次参与该活动：早在2024年，她就曾参加过“午夜使命”组织的感恩节庆祝活动。社交媒体上，网友们纷纷发布了活动期间与这位女演员合影的照片。

而电视剧《伊甸园以东》的女主角弗洛伦斯·皮尤则多次强调慈善的重要性。 她认为，对慈善事业的支持不应仅限于公开表态，也不应仅仅是为了博取关注而借用自己的名气。





值得一提的是，“午夜使命”是位于洛杉矶的一家非营利性慈善组织，自1914年以来一直致力于帮助无家可归者及其家庭重返自力更生的生活。 该组织以每年举办的节日晚宴（例如感恩节晚宴）而闻名，好莱坞明星们经常作为志愿者参与其中。