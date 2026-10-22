女演员艾米·罗森身着乌克兰品牌Anna October的连衣裙亮相电视节目

曾在美国电视剧《无耻之徒》中饰演菲奥娜·哈拉格尔的美国女演员艾米·罗森，身着乌克兰品牌Anna October的连衣裙亮相电视节目。 这位明星为此次直播挑选了一款露背的浅蓝色连衣裙。

这件礼服售价730美元，折合近3万格里夫纳。

罗斯姆作为嘉宾做客了《詹妮弗·哈德森秀》（The Jennifer Hudson Show）。这件剪裁利落、质地柔滑且轮廓优雅的连衣裙，成为了她整体造型中的亮点。

这件连衣裙采用灰蓝色调，配有细肩带、带有结构缝线的修身上衣以及向下逐渐展开的及膝裙摆。

整套造型仅以左手无名指上的一枚小巧戒指和珍珠耳环作为点缀。对于深V领口，这位女演员选择不佩戴任何饰品来“干扰”其效果。

艾米·罗森还搭配了Andrea Wazen品牌的白色露趾绑带凉鞋，鞋头处采用开放式设计。

关于艾米·罗森的简介

艾米·罗森于1986年9月12日出生于美国纽约。她的母亲拥有犹太和乌克兰血统，因此这位女演员与乌克兰有着家族渊源。

罗斯姆因在2011年至2019年间出演美国电视剧《无耻之徒》中的菲奥娜·哈拉格一角而享誉国际。 她饰演的角色是这个问题家庭中的长女，肩负着照顾弟妹的责任。

这位女演员的另一部重要作品是2004年音乐电影《歌剧魅影》中饰演的克里斯汀·达埃一角。 在片场，她与杰拉德·巴特勒合作，其精彩演绎还为她赢得了“金球奖”的提名。

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