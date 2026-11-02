皮尤研究中心的新调查显示，在祈祷频率、宗教在生活中的重要性以及是否归属某一特定宗教传统等指标上，23至26岁的美国人是美国最不虔诚的年龄群体。The Hill报道称。

年轻年龄群体之间的差异

在18至22岁的美国人中，约41%表示他们每月至少参加一到两次宗教仪式。在全体美国成年人中，这一比例为33%。与此同时，在23至26岁的受访者中，以这一频率参加仪式的比例为27%，是所有年龄群体中最低的比例之一。

这些数据仅部分证实了有关年轻美国人，尤其是保守派男性，宗教虔诚度可能回升的报道。18至22岁的美国人报告参加宗教仪式的频率更高，但祈祷较少，并认为宗教并非那么重要的人生优先事项。在宗教虔诚程度上，他们与2014年同龄人没有差别，且比2007年的这一年龄群体更不虔诚。

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全体成年人中的指标

皮尤调查首次显示，18至22岁的男性报告称，他们参加宗教仪式的频率高于女性。这一年龄群体中，35%的女性每月至少参加一次宗教仪式，高于出生于20世纪90年代和21世纪初的女性。

在18至22岁最年轻的共和党人中，55%表示他们至少每月参加一次宗教仪式。这一比例高于除最年长群体外的所有其他共和党年龄群体。年轻民主党人参加宗教仪式的频率也高于出生于20世纪70年代至21世纪初的民主党人。

总体而言，美国成年人的宗教虔诚度在长期下降后自2020年以来已趋于稳定。在6月的研究中，34%的受访者表示在此前一个月内亲自参加过宗教仪式，45%表示曾亲自参加，或通过网络或电视观看仪式。这两项指标均为自2020年7月以来的最高水平。皮尤指出，目前的结果呈现出复杂的图景，最年轻成年人较高的宗教虔诚度可能既是一个转折点，也可能是数据的暂时波动。

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