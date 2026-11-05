据《印度教徒报》报道，在亚利桑那州，医生兼民主党议员阿米什·沙阿宣布赢得该州第一国会选区的美国众议院选举。该媒体指出，48岁的沙阿将成为首位在美国国会代表亚利桑那州的印度裔美国人。

投票结果

根据于11月4日晚宣布该场选举结果的Decision Desk HQ数据，沙阿获得52.49%的选票。他的共和党对手杰伊·菲利获得45.45%的选票。

菲利曾是美国国家橄榄球联盟球员，并获得美国总统唐纳德·特朗普的支持。《印度教徒报》报道称，沙阿的胜利意味着此前由共和党控制的席位将转归民主党。沙阿也成为第六位当选美国众议院议员的印度裔美国人。

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经历与竞选

沙阿曾三次当选亚利桑那州众议院议员，目前担任急诊医生。在结果公布后，他表示将代表该选区所有选民，无论他们投票支持谁。

在竞选期间，沙阿提出了医疗保健费用、开支上涨、水资源危机和经济发展等问题。Indian American Impact执行主任钦坦·帕特尔表示，这名候选人敲开了超过2.8万户家庭的大门，并与选区选民交流。

沙阿出生于芝加哥，父母来自古吉拉特邦，并于20世纪60年代移居美国。他曾就读于西北大学，在加州大学伯克利分校获得公共卫生硕士学位，并在纽约完成急诊医学培训。

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