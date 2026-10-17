英国政府正在考虑修改英格兰学徒制资金体系，根据该方案，雇主可能被要求部分支付25岁以上员工的培训费用。据《卫报》报道，该倡议旨在鼓励企业更频繁地招收年轻人参加培训。

新的共同出资规则

根据拟议方案，增长与技能税的资金将覆盖16至24岁学徒符合条件的培训费用。对于25岁以上的学徒，该基金将承担75%的费用，其余25%由雇主支付。

该模式的分阶段推行正考虑从下一个学年开始，即2027年9月。相关变化可能作为增长与技能税改革的一部分推出；该税每年约为40亿英镑，并为全国学徒制体系提供资金。

年度工资总额超过300万英镑的大型雇主已向该基金缴纳其工资总额的0.5%。他们可以使用积累的资金支付学徒培训和评估费用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

吸引年轻人的尝试

该倡议旨在帮助扭转开始参加学徒制项目的年轻人数量下降的趋势。过去十年，年轻人开始此类培训的人数下降了40%，而如今超过一半的新学徒年龄在25岁以上。19岁以下参与者的人数几乎只有十年前的一半。

官方数据还显示，旗舰基础学徒计划在最初八个月仅吸引了160名年轻人，而目标是在议会任期内实现3万次入门。

英国工作和养老金部一名发言人表示，政府计划为年轻人创造5万个额外学徒机会，并为雇用16至24岁学徒的中小企业提供2000英镑补贴。该部门补充说，不会预判艾伦·米尔本审查的结论，该审查预计将于秋季公布。

关注我们在