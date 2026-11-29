波兰跳台滑雪运动员安娜·特瓦尔多什在奥地利欣岑巴赫举行的一站世界杯比赛中获得第五名。这一成绩成为波兰女选手在冬季世界杯历史上的最佳成绩，据Interia Sport报道。

欣岑巴赫的历史性成绩

在周六的比赛中，特瓦尔多什凭借第一跳88米的成绩位列第三，并有机会登上领奖台。第二跳她跳出86米，最终以第五名完成比赛。

特瓦尔多什超过了波兰女运动员此前在冬季世界杯中的最高成就。2020年，金加·拉伊达在奥伯斯特多夫举行的比赛中获得第六名。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第二场比赛与教练的讲话

在周日的比赛中，特瓦尔多什在第一轮后处于第六位，但最终排名第13。尽管成绩较低，她在欣岑巴赫的两次出赛都很成功。

教练马尔钦·巴赫莱达在PZN | Od Deski do Deski页面发布的视频中总结这个周末时称其非常成功，并特别指出该运动员历史性的第五名。他表示，团队认为本可以表现得更好，并计划稳步工作，让成绩在一场场比赛中不断提高。

下一个周末，女子和男子世界杯比赛计划在维斯瓦举行，波兰代表将面对主场观众参赛。

关注我们在