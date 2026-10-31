上诉法院暂停爱达荷州健康例外裁决——The Hill

美国上诉法院暂停了一名联邦法官此前作出的裁决。该裁决要求爱达荷州在医生认为相关手术对于保护患者健康属必要情形下，允许豁免该州的堕胎禁令。据《国会山报》报道，美国第九巡回上诉法院的合议庭以2比1的票数作出了这一决定。

上诉法院的立场

法院认为，挑战该州法律的医生斯泰西·赛布不太可能成功争取获得为保护患者健康而堕胎的宪法权利。暂停令涉及地区法官林恩·温米尔于8月作出的长达81页的裁决。

温米尔随后缩小了其裁决的适用范围：他仅禁止将州法律适用于原告斯泰西·赛布。金·沃德劳和康苏埃洛·卡拉汉法官构成该案多数意见。沃德劳在单独意见中表示，上诉法院必须遵循美国最高法院的裁决，并同意被告在该案中很可能胜诉。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法官之间的分歧

法官玛莎·伯宗不同意多数意见的决定。她认为，美国最高法院2022年在Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization案中的裁决仅涉及选择性堕胎。她警告称，由于这一决定，一些女性可能在面临严重且不可逆的健康风险时仍被要求继续妊娠。

禁令背景

在Dobbs案中，美国最高法院裁定，宪法并未保障堕胎权，推翻了1973年Roe v. Wade案确立的先例。此后，爱达荷州和另外12个州实施了近乎全面的堕胎禁令。根据生殖权利中心的数据，另外九个州也限制了堕胎。

关注我们在