瑞典上诉法院认定前国家安全顾问亨里克·兰德霍尔姆疏忽处理机密信息罪名成立。法院推翻了此前的无罪判决，并判处兰德霍尔姆缴纳5.2万瑞典克朗罚金。

法院推翻无罪判决

据The Local Sweden报道，兰德霍尔姆担任国家安全顾问超过两年，并于2025年1月辞职。此前有报道称，他将机密文件留在斯德哥尔摩以北一家会议酒店内未上锁的柜子中，警方随后展开调查。

2025年9月，阿图达地区法院宣判兰德霍尔姆无罪。当时，法院认定他行为疏忽，如果这些文件落入外国手中，可能危及国家安全。同时，没有证据表明这种情况已经发生，也没有证据显示存在故意冒险或其他加重情节。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

罚款5.2万克朗

2026年10月19日，斯韦亚上诉法院得出了不同结论。法官霍坎·塞尔曼表示，对于处理含有敏感安全信息文件的人员，应当期待其遵守高标准的处理规范。法院认为，兰德霍尔姆从存放文件的保险箱中取走物品时表现出严重疏忽。

法院还考虑了他担任国家安全顾问的职务以及在政府高级职位上的工作经验。兰德霍尔姆被判处80个日罚金单位，每个单位650克朗。他在X发文称，这一有罪判决令人失望。

关注我们在