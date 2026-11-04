美国第九巡回上诉法院以6比5的投票结果，恢复了对一项地区法院裁定的暂缓执行；该裁定曾限制特朗普政府在选票问题上的行动。正如阿纳多卢通讯社报道，政府可再次请求各州选举官员搁置与被怀疑不具有公民身份及投票资格人士有关的选票。联邦官员还可警告称，明知而计入非法选票可能面临刑事起诉。

12小时内三项法院裁决

这是选举日约12小时内作出的第三项法院裁决。起初，一个由三名法官组成的合议庭暂缓执行了限制政府行动的地区法院裁定。随后，第九巡回区全体法官撤销了该决定，并安排由扩大合议庭重新审理。

此后，一个由11名法官组成的合议庭恢复了对地区法院裁定的暂缓执行。根据该决定，政府暂时也无需披露与据称不具资格的选民有关的某些搜查令和大陪审团传票的信息。此外，政府无需向选举官员告知地区法官设定的限制。

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法官的立场

法官埃里克·D·米勒和马克·J·贝内特在单独意见中表示，司法部对法律的解释可能缺乏依据。同时，他们指出，即使该解释错误，法院通常也不能禁止该部门传达其自身对联邦刑法的解释。

五名法官不同意多数意见的决定。首席法官玛丽·穆尔吉亚表示，有关联邦起诉的警告使选举官员处于艰难境地，迫使他们在组织选举期间协调相互冲突的法律义务。

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