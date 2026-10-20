在新加坡，印度尼西亚公司Asia Pulp and Paper（APP）表示，根据强化版新加坡绿色标签计划SGLS+，对其认证使用实施的临时限制并不构成暂停其证书。新加坡环境理事会在将APP的三家木纤维供应商与印度尼西亚引发新加坡烟霾的火灾联系起来后实施了这一限制，据Channel NewsAsia报道。

对公司的要求

该限制涉及三个特许区域——公司有权使用或开发的地块。相关供应商为PT Bumi Mekar Hijau、PT Bumi Andalas Permai和PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries。新加坡国家环境局也向它们发出了预防措施通知。

从周三起，APP必须加强监测，并每日报告火点、防火措施、火灾控制和扑灭情况，以及三个特许区域的后续行动。该公司表示，每日报告要求将持续有效，直至理事会另行通知。

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尚未确定解除限制的期限

APP表示，目前尚未确定解除限制的期限。该公司称，其首要任务是遵守报告要求、向理事会提供必要信息，并展示在回应其提出的关切方面取得的进展。

新加坡环境理事会表示，如果APP未能证明强化监测、防火和灭火措施的有效性，其证书可能被暂停。生产Paseo和Nice品牌纸制品的APP表示，愿意与理事会合作，并在其运营和供应链中保持透明度。

2015年曾将APP产品下架的连锁超市FairPrice表示，正密切关注事态发展。该公司称，正与供应商联系，以获取有关所报告问题及应对措施的说明。

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