在美股市场动荡、人工智能领域公司股票遭抛售以及英伟达（Nvidia）的詹森·黄（Jensen Huang）因丑闻被解职的背景下，苹果公司展现出了稳健的增长势头。 自年初以来，这家科技巨头的股价上涨了30%，其市值达到创纪录的5.1万亿美元。

投资者为何青睐苹果

苹果已成为“神奇七巨头”中的领头羊，并贡献了标普500指数总涨幅的近三分之一。

其稳健发展的核心秘诀在于，该公司并未参与耗资巨大的人工智能基础设施建设竞赛。

当竞争对手将自由现金流投入数据中心和芯片时，苹果则专注于设备销售——特别是推出了售价约2000美元的折叠屏iPhone，该产品一经推出便在消费者中引发了热潮。

这一战略使这家iPhone制造商成为“避风港”：苹果股票的预期波动率指数下降了10%，而纳斯达克100指数的该指标则飙升了14%。

令华尔街分析师感到担忧的是

尽管创下多项纪录，但买入苹果股票的风险正日益增加。目前，该公司股票的市盈率是未来12个月预期收益的37倍——这是自2007年以来的最高水平。

历史高位的5.3倍PEG比率也表明该股被严重高估（相比之下，英伟达的该指标低于0.15）。

财务指标的放缓使情况更加复杂。受内存芯片短缺影响，该公司对盈利能力给出了保守的预测，且2027财年的收入增长将放缓至10%，而上一财年为15%。

因此，在彭博追踪的59位分析师中，仅有36位建议买入苹果股票，并预测其股价年内将温和下跌。

据彭博社报道。

苹果宣布了Mac的新访问设置——TechCrunch。

苹果正在测试iPhone Duo的面部解锁功能——The Verge。

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