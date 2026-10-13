阿根廷政府向国际海洋法法庭申请采取临时措施，以停止英国批准的在福克兰群岛附近开展的碳氢化合物相关活动。阿根廷当局在一份被《塞浦路斯邮报》引用的声明中表示。

向海洋法法庭提出请求

阿根廷寻求阻止英国开发北福克兰盆地大陆架上的碳氢化合物资源。阿根廷政府表示，该申请旨在保护该国对其大陆架享有的主权权利，并防止英国据布宜诺斯艾利斯所称单方面且非法许可的行动。

争端加剧

阿根廷与英国围绕该领土的紧张关系加剧。该领土由英国控制，但阿根廷对其提出主张。上个月，哈维尔·米莱总统领导的政府提交了一项法案，拟加强对在群岛附近钻探石油的公司的责任追究。

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拟议法律规定，对未经阿根廷当局许可、参与在福克兰群岛及阿根廷海域开展自然资源相关活动的公司和个人施以更严厉的处罚。该文件仍须获得国会批准，旨在更新2011年的立法。

拥有位于群岛以北海上“海狮”项目的Navitas Petroleum和Rockhopper Exploration此前表示，预计阿根廷的行动不会扰乱该项目的实施。英国政府表示，不会屈服于威胁，并捍卫福克兰群岛居民的自决权。

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