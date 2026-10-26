在波兰，来自“公民联盟”的欧洲议会议员巴尔托什·阿尔武科维奇表示，卡塔日娜·佩乌钦斯卡-纳文奇的许多亲密同事如释重负地接受了她宣布打算离开唐纳德·图斯克政府的消息。这名政治人士在节目Rozmowa o 7:00中作出上述表示，RMF24报道。

阿尔武科维奇称，他与官员和副部长交谈过，了解佩乌钦斯卡-纳文奇如何管理该部门。他表示，甚至在她宣布离开政府之前，他的批评意见就已经明确且坚决。

对管理风格的批评

这名欧洲议会议员还表示，这位女部长最亲密的同事对她有很多意见。他补充说，他不想继续批评佩乌钦斯卡-纳文奇，因为在他看来，她的决定抹杀了她自己的成就。阿尔武科维奇对他认为她的政治道路将以这种方式结束表示遗憾。

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关于可能指控的表态

阿尔武科维奇表示，在佩乌钦斯卡-纳文奇相关背景下，欺凌和暴力问题还将被讨论，但未提供细节。与此同时，他称并不认为她离开政府会成为图斯克内阁的问题。

上周，曾任基金和区域政策部长、并领导“波兰2050”党的佩乌钦斯卡-纳文奇表示打算离开政府。她解释说，对她而言，价值观比职位更重要。

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