也门军方表示，10月14日星期三，在西南部泰兹省的战斗中，超过200名胡塞武装人员死亡或受伤。阿纳多卢通讯社援引发布在社交媒体平台X上的泰兹军事轴心声明报道称。

多条战线的战斗

军方声明称，泰兹市以西的杜巴卜方向，以及其以南的阿克鲁德和沙卡卜方向持续发生激烈冲突。战斗于上午开始，并在下午加剧。

军方还表示，战机袭击了米斯拉赫区拉斯纳季德地区的一支胡塞武装坦克和军事装备车队。据军方称，另有两次空袭打击了泰兹以东索菲特尔山附近的胡塞武装阵地。

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关于装备损失的说法

军方称，深夜又进行了两次空袭，目标是杜巴卜方向的一辆坦克和一辆军车。军方表示，摧毁了一辆军车、一支武装车队和一架无人机，并损坏了两辆坦克。这些信息尚未得到独立证实，胡塞武装也未予置评。

战斗是在“也门黎明”行动框架内进行的。该国国际公认政府于10月初启动这一行动，以夺回由胡塞武装控制的领土，其中包括首都萨那。据该通讯社报道，此次攻势得到沙特阿拉伯领导的联盟支持。

也门自2014年以来一直陷入冲突，当时胡塞武装夺取萨那，迫使国际公认政府离开首都。2015年，由沙特阿拉伯领导的联盟介入冲突，以支持政府。

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