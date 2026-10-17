尼日利亚军方表示，因涉嫌未经授权进入一处受限军事设施并使用 Meta 智能眼镜，在乔斯拘留了记者劳伦斯·宗戈。宗戈报道冲突事件，也是国际特赦组织的志愿记者，Premium Times Nigeria报道。

在军方医疗机构被拘留

该记者于10月5日在高原州乔斯鲁库巴的马克斯韦尔·霍贝军营内一所军方医疗机构被拘留。该军营是陆军第3师总部所在地。据报道，他此前前往探望在巴萨地方政府区遭袭后因伤接受治疗的亲属。

国际特赦组织表示，宗戈被隔绝与外界的联系，该组织代表无法与其接触。人权倡导者要求将该记者移交民事当局，或立即将其释放。

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军方说法与获释

军方在周五的一份声明中表示，宗戈涉嫌在未获得必要许可的情况下进入该受限设施。军方还称，他在军事设施内使用 Meta 智能眼镜可能构成安全威胁，并否认其获释是国际特赦组织或其他团体施压的结果。

记者马萨拉·金在社交媒体发文称，宪兵因无法核实宗戈关于医院内亲属的说法而对其进行了讯问。金表示，一些军方人员据称希望以间谍罪起诉该记者，但在当地社区代表介入后，他被释放。该媒体指出，这些细节尚未得到独立证实。

据 Premium Times Nigeria 报道，此案调查仍在进行中，宗戈可能会被要求提供进一步说明。现有信息无法确定该记者是否被正式指控，也无法确定军方是否已完成调查。

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