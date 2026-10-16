美国陆军表示，随着2027年1月停止使用来自对手国家的关键材料和矿产的期限到期，预计将对国防企业造成一定影响。美国陆军装备司令部司令的执行副手莉兹·米兰达作出上述表示，Breaking Defense报道。

7月发布的第14415号行政命令规定，美国公司必须在2027年1月前停止使用来自中国、俄罗斯联邦——侵略国、伊朗和朝鲜的关键材料和矿产。只有在政府批准风险缓解计划后，才可能获得豁免；该计划中，公司必须明确为在美国或伙伴国家寻找新供应商而采取的具体措施。

审查供应链

米兰达表示，将供应链追溯至原材料层面的要求是一项艰巨任务。她指出，这项工作仍在进行中，但尚未实现完全准备就绪。与此同时，这名官员并不预计期限到来后会给美国陆军带来突然或灾难性的后果。

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她预计，对于消除与依赖外国对手相关的脆弱性的问责将逐步加强。该命令涉及的关键材料包括用于发动机部件和高超音速系统的钨合金，以及用于热成像监视系统的锗。据美国航空航天工业协会称，中国是这两种材料的主要生产国。

寻找替代生产能力

美国陆军还计划举办所谓的“制造业竞技会”，以识别该部门可能尚不了解的生产和供应链风险。米兰达解释称，美国无法将所有必要部件的生产本地化，其中包括确保在无人机领域保持优势所需的部件。该活动的目标是确定国内能力的缺口，与工业界共同投资弥补这些缺口，或动用盟友的资源。

与此同时，行业协会警告称，执行该命令的速度可能过快。美国航空航天工业协会认为，在2027年1月之后仍将需要豁免，因为现有的国内关键矿产供应不足以满足公司的需求。该协会在9月的一份报告中指出，面向航空航天业的大规模加工、精炼和磁体生产能力最早可能要到2028年才能投入使用，而认证和资格认定可能会进一步推迟这一时间。

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