美国陆军已接收首门韩国制造的机动战术火炮（Mobile Tactical Cannon），计划将其测试为155毫米M777榴弹炮的替代品。Defense News报道，消息援引美国陆军代表的话称。

由Hanwha Defense USA生产的该系统于10月早些时候在国会山举行的陆军现代化日活动上展示。进攻火力项目组合执行主任、陆军准将罗伯特·J·米克什二世表示，陆军正在准备测试，并计划收集军人的反馈。

原型合同

8月，美国陆军与Hanwha签署了开发Mobile Tactical Cannon原型的合同。这项为期四年、价值最高接近2.63亿美元的协议规定，采购最多18套系统，用于加速原型开发、测试以及有军人参与的实验。合同规定加速交付首批6套原型，并包含另外12套系统的选择权。

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官员表示，这些系统将接受一系列作战实验，以检验其在现实战斗条件下的可靠性。Mobile Tactical Cannon以K9自行榴弹炮为基础，韩国军方自1999年以来一直使用该型火炮。该系统的不同型号也在另外10个国家服役。

射程与后续计划

Hanwha表示，已在阿拉巴马州奥佩利卡建立集成和测试设施，计划在那里开发并投入使用这些系统。美国陆军最初打算为斯特赖克旅级战斗队配备新型自行榴弹炮，随后为机动和步兵旅级战斗队配备。另据消息，陆军在8月底发布了对履带式Mobile Tactical Cannon版本的需求，而与Hanwha签订的合同涉及轮式系统。

2027财年预算文件规定，在155毫米火炮发射系统现代化项目中使用Mobile Tactical Cannon。该项目涵盖对发射装药、模块化装药、点火系统、发射药和包装的改进。文件表明，需要在最远70公里的距离上打击或压制炮兵目标。M777的射程不到24公里，使用“神剑”弹药时可达40公里；K9的射程超过60公里。美国陆军计划在2031年前获得可部署版本的Mobile Tactical Cannon。

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