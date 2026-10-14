美国陆军计划完成首套用于对抗无人机的高能激光系统测试，并于2028年初将其交付军方投入行动。陆军代表在华盛顿举行的美国陆军协会年度会议上表示，据Defense News报道。

9月，陆军与AeroVironment签署了一份价值4.648亿美元的合同，采购LOCUST X3——一种安装在托盘上的模块化高能激光系统。首套系统计划在2027财年第四季度交付，并安装在联合轻型战术车辆上。

测试时间表

Defensive Fires项目负责人、陆军准将盖伊·耶尔弗顿表示，军方希望尽快完成该系统的测试、确认和验证。他说，他认为最后期限是2028年春季，但最好能在12月或1月交付该系统。

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美国陆军定向能项目办公室总工程师柯克·威廉姆斯指出，军方希望保留第一套装置用于测试和训练。但他表示，具备作战能力的反无人机系统通常会被送往部署。

模块化设计

LOCUST X3可集成到不同车辆平台上，包括JLTV和步兵班车辆。威廉姆斯表示，模块化设计应能让军人更便于进行野外技术维护，提高系统可靠性，并可在不更换整套系统的情况下进行升级。

AeroVironment定向能副总裁约翰·加里蒂称，该合同涉及超过26套激光装置。陆军还在10月的陆军现代化日活动期间展示了定向能平台原型对目标实施的8次摧毁。

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