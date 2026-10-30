美国陆军太平洋地区司令部正部署兵力和装备，依据的假设是，北京可能在明年具备入侵台湾的军事能力和意图。美国陆军太平洋地区司令部（USARPAC）司令罗纳德·克拉克上将此前在檀香山举行的TechNet Indo-Pacific会议上表示，《台北时报》报道。

为2027年做准备

克拉克表示，所谓的“戴维森窗口”仍是该司令部有效的参考基准。这一术语与菲利普·戴维森上将的警告有关，他在2021年表示，中国可能在六年内对台湾采取军事行动。

这名上将称，这六年期限确定了美军必须做好准备的日期。它影响了美国的国防预算规划以及在太平洋地区的战略，后者旨在遏制或增加可能入侵行动的难度。

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轮换部署

在“陆军前沿战备”倡议框架下，USARPAC司令部已在国际日期变更线以西、距离中国最近的岛链上轮换部署装备、物资和人员。

克拉克还称，主要任务之一是在复杂的高科技系统与能够大规模生产、较易获得的解决方案之间找到平衡。他尤其关注自主系统。

对北京意图的评估存在差异

2023年，前美国中央情报局局长威廉·伯恩斯表示，美国情报部门掌握的信息显示，中国领导人习近平已指示中国人民解放军为在2027年成功入侵做准备。与此同时，美国国家情报总监办公室在3月发布的年度威胁评估中指出，中国领导人目前并未计划在2027年入侵台湾，也没有实现统一的固定时间表。

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