美国陆军演练大规模临时安葬——Defense News

美国陆军在北卡罗来纳州费耶特维尔举行的演习中，演练了对战场遇难者进行大规模临时安葬。工程部队、预防医学团队、随军牧师以及遗体处理专家参与了“龙之盟约”行动的第二阶段，Defense News报道。

军方测试了在不损坏模拟遗体的情况下挖掘和回填壕沟的速度。为此，演习使用了骨骼模型和装水容器来模拟遗体。演习的目标是在冲突结束后保留进一步识别和遣返遇难者的可能性。

作业速度与指南调整

根据美国陆军现行条令，临时安葬区应由五条平行壕沟组成，总共可容纳100具遗体：壕沟每侧各10具。此前，配备标准挖掘机的部队可在三小时内挖出一条容纳10具遗体的壕沟。

在最近的演习中，D6推土机操作员平均用一小时15分钟挖出一条可容纳20具遗体的壕沟。军方计算认为，一支配备所需设备的工程连若持续作业，可在24小时内挖掘并回填可容纳最多2400具遗体的壕沟。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

参与者还发现，指南规定的行间七英尺距离过小，推土机无法在不冒破坏壕沟风险的情况下通过。美国陆军表示，将在未来的条令文件中考虑这一及其他发现。

遗体处理规则

美国规则规定，在战斗条件允许时应撤运人类遗体。同时，在发生大规模伤亡、因缺乏运输工具而使转运遇难者存在危险或无法进行时，以及在使用化学、生物、放射性或核武器的情况下，允许进行临时安葬。

军人必须以尊严对待被安葬的士兵、平民和敌方战斗人员，并保存有关他们的现有信息。随军牧师在演习期间还为无法为每名遇难者分别举行宗教仪式的情况准备了规程。“龙之盟约”的第三阶段计划于2027年春季举行；该阶段将涵盖安全、医疗设施和遗体收集点等问题。

关注我们在