美国陆军设立390A机器人技术专业——Defense News

美国陆军为机器人和无人系统技术人员设立了新的军事专业390A。在美国陆军约翰·F·肯尼迪特种作战中心和学校举行的仪式上，首批10名准尉类别专业人员亮相，Defense News报道。

自主系统专家

390A技术人员将担任机器人和自主系统专家。他们的任务将包括对此类系统进行编程、组装和维修，以及将其整合到作战行动中。

这些新专业人员将被派往旅级和群级战术编队。他们将就行动期间自主系统的使用向指挥官提供建议，并且在野外条件下出现机器人技术问题时，应迅速提出解决方案。

美国陆军将机器人技术划分为独立专业，以免在特种作战部队操作人员现有的知识和任务之外，再赋予他们另一项复杂能力。

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19周培训

390A专业的候选人必须完成为期19周的课程。在培训期间，他们必须从零开始组装能够在没有GPS和无线电频率信号的情况下导航的无人机。

美国陆军表示，在课程中制造的机器人系统将主要依靠人工智能和机器学习向目标导航。报道还指出，通过光纤电缆与操作员连接的无人机可以免受外部信号干扰，包括干扰压制。

美国陆军副参谋长克里斯托弗·拉内夫将军表示，陆军正在改变其部队结构，其中包括增加一支配备自主远程打击能力的多域特遣队。他表示，技术专家将帮助指挥团队在整个陆军范围内整合此类能力。

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