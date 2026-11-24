天文学家发现了已知最遥远的类星体——J1504+6252天体，研究团队将其命名为Dún Aonghasa。它的光来自宇宙仅有6.3亿年历史的时期。据RMF24报道，该天体的红移为z = 8.13。

该类星体由一个天文学家团队发现，该团队由海德堡马克斯·普朗克天文研究所和欧洲南方天文台的朱利安·沃尔夫博士领导。搜寻工作使用了Euclid空间望远镜广域巡天的数据。研究人员借助凯克天文台、Hubble望远镜、大双筒望远镜和James Webb空间望远镜确认了该天体的距离。

质量相当于3.6亿个太阳的黑洞

类星体是极其明亮的活跃星系核。当物质落向超大质量黑洞、被加热并释放大量能量时，就会产生其辐射。因此，类星体可以在极其遥远的宇宙距离上被观测到。

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Dún Aonghasa中心黑洞的质量估计为3.6亿个太阳质量。这一数值引出了一个问题：如此巨大的黑洞如何能在大爆炸后相对较短的时间内形成。研究结果发表于《Astronomy & Astrophysics》期刊。

可能的形成情景

研究人员考察了超大质量黑洞出现的几种情景。根据所给数据，对Dún Aonghasa而言，最可能的是直接坍缩情景：该黑洞可能是在自身引力作用下，一个大质量气体云收缩而形成的。

目前，这个黑洞的增长速度远低于爱丁顿极限所允许的水平——该极限是对物质吸积速率的理论限制。科学家推测，它过去的增长可能更快，甚至可能超过理论极限。如果能够发现更古老的类星体，或许需要其他假说来解释其起源，包括关于原初黑洞的假说。

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