英国航空母舰“威尔士亲王”号周日从朴茨茅斯向北出发，将在北极和北大西洋任务期间率领英国航母打击群。这艘被称为英国历史上最大军舰的舰艇开始执行“火冠”行动第二阶段，RMF24报道。

与北约盟友举行演习

此次任务旨在保持战备状态、开展密集演习并加强与北约盟友的协作。航母上部署有F-35战斗机、Merlin和Wildcat直升机，以及Malloy无人机。

超过1200名英国军人参与此次行动。他们将与挪威、丹麦和德国的部队协同活动。联合演习旨在检验并加强北约框架内的互操作性。

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护航与奥斯陆会晤

英国皇家海军表示，这艘航母在该地区的存在是北欧关键能源、贸易和通信航线的“强大盾牌”。英国武装部队大臣路易丝·桑德-琼斯称，这项由北约指挥的行动向伙伴和潜在对手传递了英国在北大西洋安全中所发挥作用的信号。

驱逐舰“无畏”号正在为该航母护航。该编队还包括由准将理查德·休伊特指挥的英国航母打击群司令部。Atlantic Future Forum和International Sea Power Conference将于奥斯陆的“威尔士亲王”号上举行，军方人员、专家和政治人士将在会上讨论欧亚大西洋地区的安全问题。

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