在胡塞武装连续袭击沙特阿拉伯机场后，澳大利亚和新西兰加入多个国家的行列，警告本国公民不要前往沙特阿拉伯旅行。据半岛电视台报道。

针对旅行者的警告

澳大利亚外交贸易部建议公民避开位于利雅得的哈立德国王国际机场，并重新考虑前往沙特阿拉伯其他机场的必要性。

新西兰外交贸易部呼吁不要前往首都的主要机场，以及纳季兰、吉赞和阿西尔省。该部门还建议避免前往该国进行一切非必要旅行。

此前，美国、加拿大、英国、韩国和日本也发布了类似建议。美国驻利雅得大使馆建议美国人重新考虑前往该王国的必要性，理由是存在来自伊朗及其支持的胡塞武装发动袭击的威胁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

加拿大呼吁避免前往沙特阿拉伯任何地区进行非必要旅行。韩国建议其公民离开该国，除非他们因紧急公务留在那里；并建议计划前往的人取消行程。

袭击与航空交通中断

不到一周内，沙特阿拉伯机场遭到五次袭击。周日，一枚炮弹击中利雅得哈立德国王国际机场：根据沙特阿拉伯民航总局的数据，1人死亡，另有11人受伤。

据半岛电视台报道，周六胡塞武装对同一机场的袭击造成13人死亡、300多人受伤。胡塞武装宣称对此前四次针对沙特机场的袭击负责，而尚未有任何组织宣称对周日的袭击负责。

利雅得的哈立德国王机场和达曼的法赫德国王机场仍处于关闭状态。袭击还扰乱了经由吉达阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场的航空交通：周日，该机场有150多架次航班被取消，另有374架次航班延误。

关注我们在