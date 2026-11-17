维也纳市政厅移民与公民事务部（MA 35）已启动审查程序，以核实是否存在剥夺现居俄罗斯的前外交部长卡琳·克奈斯尔奥地利国籍的依据。

据该部门消息，此案的审查基于两项可能的法律依据。第一项涉及克奈斯尔在未事先获得奥地利当局批准保留现有护照的情况下，可能已取得其他国家的国籍。 第二项依据规定，对于受雇于外国政府且其行为对共和国的利益或声誉造成重大损害的人员，应撤销其国籍。 据指出，根据该规定，即使当事人因此成为无国籍人士，其护照仍可能被吊销。

此次审查由自由党NEOS发起，该党早在3月就曾就此向当局提交了相关申请。 该政党指出，这位前部长曾公然发表贬低奥地利的言论，并系统性地就俄罗斯对乌克兰的侵略发表言论，为战争辩解或淡化其严重性。

卡琳·克奈斯尔本人在莫斯科发表演讲时证实了该程序的启动，并表示如果失去奥地利护照，她将成为无国籍人士，并将向联合国申请特别旅行证件。

卡琳·克奈斯尔于2017年至2019年担任奥地利外交部长，因在2018年8月邀请俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京出席自己的婚礼并与之共舞而闻名于世。 2023年，她移居圣彼得堡，并在当地国立大学下属的G.O.R.K.I.分析中心担任负责人。

来源：奥地利公共广播公司（ORF）。

此前，移居俄罗斯的前奥地利外交部长卡琳·克奈斯尔 曾表示感谢能在该国“在学术自由的环境下”工作，并称独裁者弗拉基米尔·普京是她所遇见过“最睿智的绅士”。

此外，奥地利前外交部长卡琳·克奈斯尔因对本国发表轻蔑言论而面临压力。 在她公开将奥地利人比作“鬣狗”后，NEOS党已启动剥夺其奥地利国籍的程序。

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