奥地利要求乌克兰难民退还因未申报养老金而领取的社会福利金

奥地利当局要求乌克兰难民退还此前领取的社会救济金，理由是他们未申报在乌克兰领取的养老金。在某些情况下，需退还的金额高达数千欧元。

由于未申报养老金收入，数百名乌克兰人可能面临退款要求。部分关于退还社会救助金的纠纷已提交法院审理。

据记者报道，该问题涉及数百名乌克兰人，他们在俄罗斯全面入侵后曾在奥地利领取基础社会救助（Grundversorgung）。在办理申请手续时，部分申请人未说明自己仍在乌克兰领取养老金。

奥地利法律规定，在确定此类援助的领取资格时需将收入纳入考量。因此，在发现未申报的收入后，当地政府开始重新核查此前发放的款项，并要求退还资金。

下奥地利州对此类核查尤为积极。据媒体报道，该州此前要求退还的社会福利金总额至少达44.5万欧元。

在其中一宗案件中，一名乌克兰退休人员被要求退还11,569欧元。司法实践也证实，如果领取者未申报额外收入，则可追回多付的补助金。

具体而言，下奥地利州行政法院于2026年9月审理了一起乌克兰公民的案件，该公民同时领取了社会救济金和来自乌克兰的养老金。 法院确认了退还部分款项的义务，但将追缴金额从6563欧元减至5633欧元。

法院还指出，在审理此类案件时，并不总是需要证明存在故意隐瞒收入的行为。同时，法律规定可考虑申请人的困难经济状况，并允许分期偿还欠款。

关于退还补助金的问题在奥地利引发了政治争论。右翼政党“奥地利自由党”的代表支持追回多付的款项，并强调有必要保护纳税人的钱。

而人权组织则批评将乌克兰微薄养老金全额计入的作法。他们指出，此类决定可能会给没有其他收入来源的老年人造成沉重的经济负担。

特别是，“奥地利庇护协调组织”（Asylkoordination Österreich）与其他民间团体共同呼吁重新审视相关规定。人权捍卫者强调，乌克兰养老金的月均金额约为127欧元，而要求退还补助金的规定可能会导致债务累积。

与此同时，各联邦州的规则存在差异。例如，维也纳自2025年8月起实施了一项规定：在计算援助金额时，乌克兰养老金设有110欧元的免税额度。这使得老年难民能够部分保留其社会福利金。

因此，追回款项的要求仅适用于特定情况下补助金被多发的情况，并不适用于奥地利境内的所有乌克兰难民

据奥地利《皇冠报》（Kronen Zeitung）报道。

2026年针对流离失所者的新援助规定。

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