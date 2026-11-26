波罗的海地区的紧张局势已达到新的高峰。此次，莫斯科针对爱沙尼亚关闭边境一事，明确表示存在爆发战争的风险。

俄罗斯情报机构活动加剧、边境管控加强、海上事件频发以及俄罗斯侵犯欧盟国家领空等现象，都表明欧洲这一地区的安全局势正在升级。西方领导人新一轮的表态也颇具



象征意义。 美国总统唐纳德·特朗普和北约秘书长马克·吕特均承认了俄罗斯战争可能蔓延至乌克兰以外地区的威胁，并呼吁克里姆林宫保持克制。

为何部分乌克兰专家认为普京已决定进攻波罗的海国家，目前仅在选择合适的时机？这一情景将如何影响北约的完整性？波罗的海地区的危机又将如何影响乌克兰和平谈判？ ——详见UA.News的报道。



爱沙尼亚关闭边境及莫斯科的反应



引发新一轮局势升级的导火索是爱沙尼亚政府决定从2026年12月1日起完全关闭与俄罗斯接壤的全部五个公路边境口岸。此外，不排除接下来还会关闭铁路边境口岸。

该国是在一家生产无人机的爱沙尼亚国防企业Threod Systems遭遇夜间纵火袭击后宣布这一举措的。据爱沙尼亚国内安全局称，此次破坏行动是由俄罗斯总参谋部情报总局（GRU）于11月14日凌晨策划的。 政府表示，俄罗斯正在积极采取恐吓手段，并在多个方面加剧局势紧张。但爱沙尼亚不会屈服于压力，关闭边境将限制俄罗斯实施破坏活动和规避制裁的能力。



莫斯科的反应迅速而强硬。 11月25日，俄罗斯外交部将塔林的举措称为又一场“反俄把戏”，并声称“此类挑衅性且极其危险的行动已处于与俄罗斯爆发公开战争的边缘”。

俄罗斯外交部还指责爱沙尼亚涉嫌提供领空，供乌克兰无人机袭击俄罗斯北部西北地区，并企图在波罗的海对俄罗斯商船实施“海上封锁”。

在克里姆林宫强硬言论的背景下，波罗的海三国国内就单方面限制措施的有效性展开了公开讨论。 拉脱维亚总理安德里斯·库尔伯格斯于11月25日表示，如果波罗的海三国不能同时采取行动，塔林决定对交通关闭边境的决定就是“错误”和“毫无意义的举措”。 拉脱维亚政府首脑表示，爱沙尼亚这一仓促的决定首先是受该国内部大选氛围的影响。

里加方面担心，关闭爱沙尼亚的边境检查站只会将货运和客运流量转移到拉脱维亚与俄罗斯的边境。 目前，拉脱维亚政府已指示相关部委评估后果，并制定四种可能的后续行动方案。



北欧的幕后外交与海上冲突风险



莫斯科与西方在波罗的海水域爆发直接冲突的风险已高到需要进行紧急非公开接触的程度。据《华尔街日报》消息人士透露， 芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷一个月前曾与弗拉基米尔·普京通电话，目的正是为了防止波罗的海发生武装冲突。

据消息人士透露，克里姆林宫严重担心北约国家会在波罗的海对俄罗斯实施海上封锁。 为了传递没有此类意图的信号，芬兰和挪威方面起初通过一位与克里姆林宫关系密切的俄罗斯寡头开通了非正式渠道，随后两国领导人亲自致电普京。

11月21日发生的一起事件证实了这种缓和局势的脆弱性：当时在芬兰湾东部，无人机袭击了一艘俄罗斯商船， 此后，芬兰救援人员不得不扑灭大火并将该船拖离本国水域。



华盛顿和北约的立场：介于库什纳与特朗普的声明之间

波罗的海地区的危机正值结束乌克兰战争的谈判之际，似乎是克里姆林宫向乌克兰的欧洲盟友施压的手段。美国谈判代表近日发表的争议性言论进一步强化了这种印象。

11月26日，即克里姆林宫警告波罗的海地区存在“与俄罗斯爆发公开战争”风险的次日，美国总统唐纳德·特朗普的特别代表贾里德·库什纳接受了德国媒体集团Axel Springer的轰动性专访。 在采访中，他称俄罗斯独裁者普京为政治大师和历史人物。 https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/01-clashreport-2125680937962701030.mp4

在评论阿布扎比谈判的进展以及欧洲国家未参与此事时，他表示，普京认为欧盟的行动和言论具有挑衅性质，旨在使俄罗斯遭受“战略性失败”。 库什纳尔还将欧洲各国对俄罗斯可能发动侵略的担忧描述为“毫无根据”，此举招致了欧洲外交官们的严厉批评。

不过，唐纳德·特朗普本人最近几天开始对俄罗斯“朋友”弗拉基米尔表现出更多克制。 11月25日在马阿拉戈与北约秘书长马克·吕特举行闭门会晤后，他呼吁莫斯科缓和局势。 在白宫与北约发布的联合声明中，双方明确呼吁俄罗斯“避免采取任何有意或无意将战争规模扩大到乌克兰境外”的行动。 美国和北约领导人强调，必须尽快达成和平解决方案，并进一步增加北约成员国的国防开支。

地缘政治参与者的声明以及俄罗斯日益强硬的战争言论表明，波罗的海地区目前已成为俄罗斯与乌克兰欧洲盟友之间主要的摩擦区。 而任何混合式破坏活动或海上事件都可能引发失控的局势升级。

专家如何看待波罗的海周边局势的升级

乌克兰前线的局势表明，普京难以取得实质性的军事成果。公民社会问题研究中心主任维塔利·库利克指出，在克里米亚大桥事件及其他事件发生后，就连Z群内部也开始出现不满情绪。



“政权的支柱”已经开始谈论普京及其亲信的失算。这必然会让克里姆林宫感到不安，毕竟必须展示成果和胜利。 因此，一场旨在向欧洲施压的有限混合行动，可能会被俄罗斯Z群体积极接受，并被普京作为又一项成就加以宣扬。我认为，波罗的海地区爆发军事冲突的威胁完全有可能。

与此同时，无论是作为联盟的北约，还是作为制度体系的欧盟，都尚未做好与俄罗斯进行全面混合对抗的准备，更不用说直接的军事冲突了。 这可能引发一场危机。而这场危机可能会导致北约崩溃，或使其存续本身受到质疑，因为成员国将无法对俄罗斯的挑衅作出迅速而恰当的回应。至少，这正是普京所指望的。

对最无防备、最容易得手的“猎物”发动打击，可能会引发一场大规模危机。这将使克里姆林宫得以从处于不利地位的谈判，转向就整个欧洲新安全体系进行讨论。 在这种情况下，乌克兰将仅是这一进程中的一个环节，而非核心议题。

因此，我建议大家认真对待当前局势的升级。 既不能忽视俄罗斯代表的声明，也不能忽视该地区的军事部署。这些迹象可能表明，俄罗斯已准备好采取混合式挑衅行动，其目的是动摇欧盟和北约的稳定。

问题仅在于这何时会发生。在我看来，这种情景可能与法国选举进程的最后阶段以及德国新一轮选举周期的开始相吻合。 这将为“德国选择党”（AfD）的壮大以及欧洲其他主张与俄罗斯和解而非军事对抗的民粹主义势力的崛起创造条件。

“我认为，欧洲各国和北约都意识到了这些风险。因此，当前的关键问题在于——欧洲各机构能否针对俄罗斯可能采取的行动，制定出明确、协调且迅速的应对措施。”



“乌克兰棱镜”外交政策委员会专家伊万·乌斯认为，在此情况下俄罗斯对波罗的海国家发动侵略的风险相当高——超过50%。

“如果将可能性视为五五开，我认为‘会’的可能性大于‘不会’。 早在俄罗斯为全面入侵乌克兰做准备时，我就有一种感觉，即俄罗斯计划在2022年12月前重建苏联。回顾历史，苏联成立于1922年12月底。 我不排除普京曾希望在该日期百年纪念之际重建苏联。当时他未能如愿，但这并不意味着他已放弃了这些计划。

克里姆林宫需要波罗的海国家，以此来彰显欧洲和北约的软弱。因此，这些国家在普京的计划之中。

请关注近几个月的事件。9月俄罗斯联邦国家杜马选举结束后，俄爱沙尼亚边境便实施了宵禁。这不禁让人质疑：如果俄罗斯没有其他打算，为何要在边境实施宵禁？ 我们还看到莫斯科针对爱沙尼亚的言论日益咄咄逼人：这些论调与全面入侵乌克兰之前如出一辙。所谓‘该国行为不当，对俄罗斯构成威胁’，”伊万·乌斯指出。

这位政治学家还提到了最近俄罗斯X-101导弹飞入波兰领空的事件。 11月26日清晨，国际媒体便报道称，俄罗斯正在与芬兰接壤的边境地区进行军事演习，该地区距离波罗的海地区不远。伊万·乌斯强调，所有这些迹象共同构成了令人不安的局面。

“依我之见，针对波罗的海国家的侵略计划早已存在。关于实施这些计划的决定，甚至可能已经做出。问题仅在于克里姆林宫究竟何时会开始行动，”他认为。

关于美国代表，特别是贾里德·库什纳的言论，这位政治学家并不急于将其视为华盛顿对欧洲所面临威胁的真实评估。

“我不排除他是在玩这种把戏：通过发表取悦普京的言论，以此要求交换战俘。这样是为了不破坏在阿布扎比达成的战俘交换协议。 毕竟当时最重要的决定是进行最大规模的交换，而这尚未实现，”政治学家伊万·乌斯表示。“或许，美国总统的特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳发表这些言论，纯粹是为了‘取悦弗拉基米尔·普京’。 不应将此视为美国对欧洲安全局势的官方评估。同样，也不能像库什纳所言那样得出“欧洲国家不存在风险”的结论。

如果他确实这么认为，这可能会成为美国国会特别关注的焦点。1月3日国会组成发生变化后，民主党人可能会对政府官员（特别是维特科夫和库什纳）的活动发起调查。 毕竟，现在已经有人提出质疑：“他们是在做生意，还是在处理美国外交政策？如果是外交政策，为什么不让专业人士来处理？如果是做生意，为什么他们要利用职务之便谋取私利？”

这些问题将引发且可能引发严重的政治后果。因此，当我们谈论维特科夫和库什纳作为美国与俄罗斯谈判的代表时，应考虑到早在3月局势就可能发生变化，届时可能会有其他谈判代表取代他们的位置。 这将取决于国会委员会的调查结论以及对总统行政团队的政治压力。有人可能会对唐纳德·特朗普说：“要么你把这些有争议的人物撤掉，要么我们就把你撤掉。选择权在你手中。”

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