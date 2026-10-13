孟加拉国请求印度取消经陆路口岸贸易限制——NDTV

孟加拉国在新德里举行的第16次贸易联合工作组会议期间，请求印度取消对孟加拉国商品经陆路口岸出口的限制。由10名代表组成的代表团由孟加拉国商务部增补秘书艾莎·阿赫特尔率领，NDTV报道。

孟加拉国的要求

达卡还呼吁印度取消对孟加拉国黄麻制品和PET薄膜征收的反倾销税。另一项要求是在孟加拉国退出最不发达国家类别后保留关税优惠。

在10月8日开始的会议上，孟加拉国方面要求审查其商品经陆路边境口岸进入印度时所受的现行限制，并取消进入印度市场的关税和非关税壁垒。

印度实施的限制

2025年5月，印度对外贸易总局对从孟加拉国进口某些商品实施了新的港口限制。特别是，孟加拉国成衣仅获准通过纳瓦舍瓦和加尔各答海港进口。印度方面当时称，此举是对孟加拉国限制印度纱线和大米贸易的对等措施。

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2025年6月，印度禁止通过共同边界上的陆路口岸从孟加拉国进口黄麻。根据该局的通知，限制适用于所有陆路和海港，但孟买的纳瓦舍瓦港除外。这些决定影响了双边贸易，尤其是边境陆路口岸的贸易。

印度的提议

印度尚未就孟加拉国的请求作出决定。与此同时，新德里提议恢复此前关闭的边境市场、综合检查站和陆路海关站的运作。

印度方面还提议取消通过部分陆路口岸向孟加拉国供应棉纱和其他商品的限制。双方讨论了提高贸易路线效率，包括阿加尔塔拉—阿卡乌拉连接线、发展铁路连接以及解决边境市场相关问题。

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