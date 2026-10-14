美国银行因系统性违反财务控制规定被处以12亿美元罚款

美国银行未能及时报告总额超过50亿美元的可疑金融交易，并在调整自动化监控参数后，发现了近8900条此前被遗漏的此类交易报告。 2026年10月13日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）就该行违反反洗钱法律规定的行为发布了一份长达95页的整改令。

根据该文件，违规行为具有系统性，涉及《银行保密法》（BSA）及反洗钱（AML）规定的执行。

其中一个主要问题是未及时报告可疑交易。 此类交易的总金额超过50亿美元，其中超过10亿美元涉及与国家安全优先风险及非法资金流动相关的交易。

监管机构还指出了交易监控系统的缺陷。该行本应通过内部系统自主发现可疑活动，却过度依赖执法机构及其他金融机构的查询。

另一项违规行为是客户尽职调查存在缺陷。当客户从未知第三方收到大额款项时，美国银行未能进行适当的风险评估，也未能始终及时应对可能存在洗钱迹象的情况。

在存在问题的交易中，包括与中国的洗钱网络有关的交易。 据文件显示，这些交易存在欺诈、洗钱（涉及毒品交易所得）以及利用外贸交易实施非法金融骗局的迹象。其中部分交易与美国西南边境有关。

调整自动化监控参数后的结果尤为显著。在重新评估后，该行发现了近8900条此前未被察觉的可疑交易报告，涉及金额总计约40亿美元。

据美国银行自身估算，新参数设置将使每月调查数量增加约1.6万起。要处理如此庞大的交易量，该行需要额外增加约750名员工。

这一案例表明，自动化监控参数、实际风险水平与合规部门资源之间的脱节，可能会导致大量可疑交易无法得到妥善管控。

来源：FinCEN

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