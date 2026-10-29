莫斯科仲裁法院已针对“Tradeproject”公司启动破产程序，该公司的最终受益人是乌克兰亲俄政客维克托·梅德韦丘克，他也是俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的教父。 该程序由莫斯科信贷银行发起，该银行被认为与“俄罗斯石油公司”的关联机构有关联。

根据法庭文件显示，2024年2月，“Tradeproject”公司以自有资产为抵押，从该银行获得了20.2亿卢布的贷款。此后，该公司违反了贷款义务。 2026年6月，该银行向法院提起诉讼，要求向借款人追讨26.8亿卢布，其中包括未付利息。

法院对该公司启动了监督程序——这是破产程序的初始阶段。临时管理人需核查相关文件并评估企业的财务状况。

2023年，与梅德韦丘克有关联的“Tradeproject”公司成为俄罗斯秋明州、库尔干州和利佩茨克州加油站网络的所有者。 据媒体此前报道，该公司获得这些资产，部分是通过在俄罗斯国民卫队士兵支持下的“掠夺式接管”实现的。

尽管收购了加油站网络，但该公司仍处于亏损状态。2025年，在乌克兰无人机袭击俄罗斯炼油厂的背景下，梅德韦丘克旗下的加油站也面临燃油短缺的问题。

据援引俄罗斯宣传媒体的报道称。

需要指出的是，关于“梅德韦丘克管道”洗钱2900万欧元一案已移交法院审理。

乌克兰驻塞尔维亚大使馆要求该巴尔干国家当局禁止“普京干亲”维克多·梅德韦丘克代表处的活动。