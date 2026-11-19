波兰维什库夫的波兰合作银行表示，已预防性停用部分曾通过Autopay进行交易的Visa和Mastercard银行卡。索哈切夫合作银行宣布，已封锁其客户被泄露的银行卡。RMF24报道了这一消息。

提供电子交易处理解决方案的Autopay公司11月13日表示，其于11月11日发现未经授权访问其基础设施以及与该公司处理的付款相关的部分数据。Autopay强调，目前尚未确认数据被复制或使用，但不能完全排除这种可能性。可能受该事件影响的客户将收到直接通知。

哪些数据可能被访问

Autopay在发给可能受影响客户的信息中指出，电子邮件地址、IP地址以及付款时使用的支付卡数据可能遭到未经授权的访问。如果交易涉及手机账户充值，电话号码也可能被访问。

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网络安全专家克日什托夫·斯马加在接受PAP采访时指出，如果不法分子获得完整的银行卡数据，包括持卡人的姓名、卡号、有效期以及CVV或CVC代码，他们就可能使用持卡人的资金进行支付。他建议收到Autopay通知的人员停用银行卡并申领新卡。

银行的反应

索哈切夫的银行援引BPS S.A.、Visa和Mastercard的信息表示，发生了一起全球性安全事件，涉及超过2.2万条支付卡数据泄露。该机构称，该事件也涉及其部分客户。该银行表示，已立即封锁所有被泄露的银行卡，并通过短信通知持卡人。

波兰银行协会表示，各银行正在分析有关该事件的现有信息并密切关注局势。该行业还在评估该事件可能对客户造成的影响，并采取措施将资金损失风险降至最低。

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