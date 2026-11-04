在德国纪念新纳粹恐怖组织“国家社会主义地下组织”（NSU）被揭露15周年之际，有人呼吁向其受害者家属支付赔偿金。在茨维考，该组织的三名核心成员曾多年藏匿于此，举行了一场纪念仪式和默哀集会，现场摆放了鲜花、蜡烛和纸鹤，阿纳多卢通讯社报道。

要求赔偿

被任命为联邦受害者及其亲属事务专员的芭芭拉·约恩表示，有必要进行经济赔偿。她说，多年来，受害者家属不得不忍受犯罪实施者与黑手党有关的错误说法，这使他们无法过上正常生活。

约恩指出，这涉及约45名遇难者的近亲属，以及约40名在主要针对土耳其商店的爆炸事件中受伤的人。她认为，赔偿金可由联邦政府或萨克森州和巴伐利亚州支付。NSU三名成员曾藏匿在萨克森州，五起谋杀案发生在巴伐利亚州。

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犯罪及要求审查的呼吁

2011年11月4日，两名组织成员在艾森纳赫一次失败的银行抢劫后自杀，NSU的存在由此曝光。同一天，第三名成员贝娅特·切佩放火烧毁了该组织在茨维考的公寓。此后，调查人员将NSU与持续七年的一系列种族主义动机谋杀、爆炸和抢劫案件联系起来。

2000年至2007年间，该组织杀害了8名土耳其裔人士、1名希腊公民和1名德国女警察。大多数遇难者是小企业主。多年来，执法机构大多排除了种族主义动机，并调查受害者家属是否可能与有组织犯罪有关联。

阿马德乌·安东尼奥基金会呼吁在全国范围内对右翼极端分子实施的谋杀案进行独立审查，并全面查明其政治动机。根据官方统计，自1990年以来，德国已认定117人死于右翼暴力，而该基金会的研究记录了223起此类事件。

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