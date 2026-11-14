在波兰，巴尔特洛米耶伊·库布科夫斯基在创纪录横渡波罗的海后首次进行了水中训练，但据他所说，他目前尚未感受到游泳的快乐。几天前，他进行了探险结束后的首次轻松20分钟训练：游了一公里，感觉良好，但将这项活动视为机械地完成动作。

这名运动员在接受《Zwierciadło》杂志采访时表示了这一点，Interia Sport报道。库布科夫斯基解释说，他还没有准备好只是为了休息和享受而下水。同时，他指出，希望重新找回对游泳的这种态度，但为此需要时间。

创纪录横渡波罗的海

8月初，库布科夫斯基完成了横渡波罗的海的游泳。该媒体称，他为此准备了五年。他以直线距离游完160公里，在水中不间断地停留了55小时，并抵达波别罗沃的海滩。Interia Sport称，这一成绩是无任何支持条件下最长游泳距离的新纪录。

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这名运动员说，在过去六年中，他每次下水都是与为目标做准备有关的艰苦工作。项目结束后，他认为可以逐步重新为了自己的快乐而游泳。

对失败尝试的回忆

库布科夫斯基还说，在此前一次横渡波罗的海的失败尝试后——当时他失去意识并被迫停止探险——他长期做噩梦。他梦见自己在黑暗中游过冰冷且不平静的海面，却不明白自己发生了什么。在成功完成这次游泳后，据他所说，这样的梦不再出现。

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