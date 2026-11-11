梅根·马克尔的父亲因摘下电子监控手环而在美国再次被捕

82岁的托马斯·马克尔——萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔的父亲——在佛罗里达州再次被捕。他被指控持有涉及儿童性侵的材料。

此次被捕的原因是他剪断了法院裁决要求其佩戴的电子监控手环。

当天，执法人员再次将其拘留，并将其送往佛罗里达州皮内拉斯县监狱。

拘留登记于18:11完成。随后，执法部门公布了马克尔的照片。

该男子于11月6日首次被捕。当时他在坦帕出庭受审，但未认罪，也未对所提指控作出回应。

庭审结束后，托马斯·马克尔获准保释。保释条件之一是必须佩戴电子监控手环。此外，他还必须返回莱克兰市的一家养老院。

在再次被捕后，检察官向法院申请撤销马克尔的保释，并要求在审判开始前将其羁押。

琳赛·格里芬法官批准了这一动议。她强调，该男子通过损坏并摘下追踪装置，违反了保释条件。

此外，法官认定其“居住状况”不可接受。格里芬认为，目前没有任何条件能够保障他人安全并确保被告出庭受审。

针对托马斯·马克尔的调查始于其儿子向执法部门报案。他报告称，其父亲位于菲律宾的家中存有数百甚至数千张儿童性侵图片。

特别是，在这些材料中发现了托马斯·马克尔与尚未达到性成熟年龄的少女合影的照片。

根据联邦起诉书，调查人员还搜查了位于洛杉矶地区的仓储场所。联邦调查局搜查了马克尔自2008年起租用的两处仓库，并查获了约78件物品。

被查获的物品中包括幻灯片、照片和书籍，其中可能含有儿童性虐待的图像。

据美国首席助理检察官比尔·埃塞利称，马克尔于11月10日凌晨1点45分取下了脚上的电子脚镣。

需要指出的是，11月6日上午，联邦探员在佛罗里达州逮捕了82岁的托马斯·马克尔——即萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔的父亲。他涉嫌存储儿童性虐待图像。

随后，萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔的父亲托马斯·马克尔在因刑事诉讼被拘留后，已交保获释。媒体报道了这一消息。

萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔在父亲托马斯·马克尔被捕后首次公开露面。11月10日上午，她与丈夫哈里王子一同抵达布鲁塞尔的欧洲议会。

关注我们在