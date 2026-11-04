据预测，贝塞拉将赢得加州州长选举——《国会山报》

据Decision Desk HQ预测，在美国加利福尼亚州，民主党人泽维尔·贝塞拉将赢得州长选举，接替加文·纽森。《国会山报》对此进行了报道。

共和党对手

曾任该州总检察长的贝塞拉据预测领先于共和党候选人、前福克斯新闻主持人史蒂夫·希尔顿。夏季，贝塞拉在无党派初选中位居第一，排名前两位的候选人将进入第二轮，此后他在所有民调中一直领先。

希尔顿的竞选建立在承诺改变民主党领导下加州政治路线的基础上。他批评贝塞拉在乔·拜登政府中担任卫生与公众服务部长期间的工作。贝塞拉则试图将对手与总统唐纳德·特朗普联系起来。

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竞选进程

前国会议员埃里克·斯沃尔韦尔年初被视为这场竞选的热门人选，但在面临性行为不当指控的背景下退出竞选，并辞去了国会议员席位。他退出竞选有助于加强贝塞拉和民主党亿万富翁汤姆·斯泰尔的地位。

斯泰尔在竞选中花费超过2亿美元，但在初选中排名第三后结束参选并支持贝塞拉。《国会山报》指出，贝塞拉在全州选举中的经验、在拜登政府中的工作经历，以及他对拉丁美洲裔选民的吸引力，都有利于其竞选。若预测结果成真，他将成为一个多世纪以来首位拉丁美洲裔加州州长。

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