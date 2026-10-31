《每日电讯报》报道称，在特朗普的马阿拉戈庄园附近部署了“复仇者”导弹系统

在美国总统唐纳德·特朗普位于佛罗里达州的马阿拉戈度假村，部署了两套“复仇者”（Avenger）防空导弹系统。采取这些安保措施的背景是，美国特勤局此前曾发出“威胁升级”的警告。

据《棕榈滩每日新闻》刊发的照片显示，这两套“复仇者”防空系统被安装在特朗普住所附近的一艘浮动驳船上。

美国特勤局发言人表示，该机构会根据威胁等级持续调整安保措施。

“美国特勤局正处于威胁加剧的状态，我们不断调整安保措施，采用最先进的装备、技术和方法，以确保受保护人员的安全，”该局代表向《每日电讯报》表示。

“复仇者”系统配备短程导弹，并安装在悍马装甲车上。该系统旨在拦截空中目标，特别是低空飞行的飞机。

今年8月，当唐纳德·特朗普在新泽西州贝德明斯特的私人高尔夫球场打高尔夫球时，此类系统已被发现。

在特朗普到访期间，特勤局会对马阿拉戈周边空域实施限制。

与此同时，根据联邦法院的文件显示，该机构正试图通过不利的情报数据——特别是关于潜在威胁（包括恐怖主义威胁）的情报——来争取对该地区航班实施永久性限制。

《每日电讯报》报道了这一消息。

回顾此前，在白宫举行的万圣节庆祝活动中，美国总统唐纳德·特朗普和第一夫人梅拉尼娅·特朗普遇到了一位身穿苏联军装的小男孩。 这名孩子身着坦克兵服装，头戴苏联式军帽，胸前佩戴坦克兵肩章，参加了此次活动。夫妇二人向孩子们分发了巧克力糖果。

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